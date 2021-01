Mor una dona de 72 anys en desplomar-se al mig del carrer a Sant Feliu de Guíxols

Una dona va morir ahir al matí a Sant Feliu de Guíxols després de desplomar-se al mig del carrer. Va patir una mort natural i les hipòtesis apunten que va tenir una aturada cardíaca fulminant. La víctima tenia 72 anys i era veïna de la població.

El succés es va produir cap a quarts d'onze del matí i va fer activar tots els serveis d'emergència -la Policia Local, el Sistema d'Emergencies Mèdiques i els Mossos d'Esquadra.

El SEM fins i tot hi va desplaçar l'helicòpter medicalitzat per poder realitzar una actuació ràpida. Un policia local fora de servei va ser qui va atendre primer la dona i la va intentar remuntar. Però malgrat els intents dels efectius d'emergència no se li va poder salvar la vida. Els fets van tenir lloc al carrer, concretament, a la zona del passeig del Mar que conflueix amb la Rambla. La dona va caure a terra després de patir, el que tot indica, un infart.

Molta gent que estava per la zona va veure el fort desplegament dels serveis d'emergència i en ser a plena via pública, van confondre la mort natural d'aquesta veïna de Sant Feliu amb el d'un accident de trànsit, com podria ser un atropellament.

El succés va causar també retencions en aquesta cèntrica àrea de la població del a Costa Brava fins que es va acabar d'atendre a la víctima, a qui no es va poder salvar. La dona vivia a la població i tenia 72 anys.