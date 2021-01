Un atracament i un intent de robatori posen Albons en alerta

La sensació d'inseguretat és un tema que varia en funció de la persona, i Albons, un poble d'encara no 800 habitants, ha viscut aquesta setmana un episodi que ha fet que aquesta s'elevés.

S'ha produït un atracament a la farmàcia del municipi, i amb una diferència d'encara no 24 hores es va produir un intent de robatori on el lladre es va trobar el propietari a casa.

Els dos fets delictius, que els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà estan investigant, es van produir entre dimecres i dijous. De moment no han transcendit detencions però els dos fets han generat l'alerta en aquest petit municipi del Baix Empordà, que es troba a tocar de l'Escala.

Recomanacions

Els fets de la farmàcia, com indica l'alcalde, Joan Hostench, són els que van fer que l'Ajuntament emetés un comunicat d'avís a través d'un canal de WhatsApp on hi ha gairebé tots els habitants del poble, indica el batlle. Un missatge on, a banda d'alertar la població dels últims fets, també donen recomanacions a la població.

En aquest missatge asseguren que «seguint les recomanacions dels Mossos, us demanem que, si us plau, tingueu les portes d'entrada a casa tancades i no deixeu entrar ningú estrany sota cap pretext, com que us venen a fer cap canvi de canonades ni tubs del gas, ni res semblant». I és que, com recorda el batlle, si bé han tingut robatoris en mesos anteriors, el que ha fet saltar l'alarma és l'atracament a la farmàcia del poble d'aquest dijous.

A punta de ganivet

En aquest cas, el robatori va tenir lloc al migdia a plena llum del dia. Un home amb el rostre tapat va entrar a la botiga i se'n va anar cap a la treballadora, que es trobava a la rebotiga, i la va apuntar amb un ganivet perquè li donés els diners de la caixa. Un botí que, sota les amenaces i amb el perill de l'arma blanca, va aconseguir. Posteriorment va fugir.

En l'altre cas, un veí de la població es va trobar a la planta baixa de casa un home que li volia robar. En aquest cas va haver-hi forcejament entre ambdós i, finalment, el lladre va marxar del lloc. Va fugir amb un turisme, que algun veí ja ha pogut identificar i que pot ajudar els Mossos a localitzar el lladre. Arran dels fets hi ha una investigació oberta i els Mossos de la Bisbal estan en alerta i busquen els presumptes autors d'ambdós assalts.