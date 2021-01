Detingut un home per entrar a robar en una llar d'infants i en una fundació de Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys per haver entrat a robar en una fundació de Palafrugell i en una llar d'infants. Els fets es van produir el passat 21 de desembre quan la policia va tenir coneixement que un lladre havia entrat en els dos locals. Els agents es van adonar que hi havia similituds entre els dos fets, ja que el sospitós havia forçat els accessos per poder entrar i emportar-se diners en metàl·lic. Les investigacions van acabar donant fruits i els Mossos van detenir el jove just un mes després d'haver comès els dos robatoris. L'arrestat, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà que en va decretar la llibertat amb càrrecs.