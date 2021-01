Palamós revisarà el projecte del camí de ronda després que SOS Costa Brava hagi demanat aturar les obres a Urbanisme

L'Ajuntament de Palamós revisarà el projecte del camí de ronda que ja fa unes setmanes que ha començat les obres. Ho farà després que Salvem la Pineda d'en Gori i SOS Costa Brava hagin denunciat a Urbanisme que no compta amb els permisos necessaris i, per això, reclamen a l'ens que aturi els treballs. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, considera que Territori hauria d'intervenir, si bé reconeix que està "moderadament satisfet" d'haver-se reunit amb els tècnics i l'equip de govern de Palamós per revisar el projecte per tal de fer-lo "menys artificial". Des del consistori expliquen que estan plantejant alguns canvis, tot i que deixen clar que són "puntuals" i que la base "és la mateixa".

Les entitats ecologistes contràries al projecte de camí de ronda aprovat per l'Ajuntament de Palamós han aconseguit que el consistori repensi algunes parts de l'obra, que des de fa unes setmanes ja s'està executant. En una reunió celebrada aquest passat dimecres, govern municipal, oposició, entitats i tècnics es van asseure per "abordar el problema". Una trobada que es va fer després que SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori demanessin a Urbanisme que aturi les obres, ja que, a criteri seu, havien començat sense els permisos necessaris.

A més, consideren que el projecte que es vol tirar endavant és "molt artificial" i suposa un "impacte molt important" en espais naturals com, per exemple, la Pineda d'en Gori. "No podem tolerar que es pavimenti tal i com s'ha fet a la zona de Cap Gros. No podem acceptar una actuació tan invasiva", assenyala l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.

De fet, les entitats ja van entrar una demanda a l'Ajuntament per aturar els treballs que s'han posat en marxa, per com que el consistori "no en feia cas" van elevar la queixa a Urbanisme que té competències per actuar.

De Ribot considera que s'estan fent les obres sobre sòl no urbanitzable i sense l'autorització pertinent. "La comissió d'Urbanisme de Girona hauria d'intervenir, per això vam posar la queixa", assenyala.

Ara, però, l'Ajuntament s'ha compromès a fer canvis "puntuals" com els de la secció quarta, que transcorre per la pineda d'en Gori. Fonts del consistori consultades per l'ACN expliquen que es reduiran alguns trams de sauló sòlid i es modificarà lleugerament el traçat del camí que passa per l'actual aparcament de la pineda, que ha connectar amb el camí de ronda.

Unes modificacions que es presentaran a les diferents parts properament. De Ribot explica que valoraran els canvis, però deixa clar que si es manté la pavimentació, les baranes metàl·liques i una excessiva artificialització de l'espai s'hi oposaran.

No són contraris al camí de ronda

Des de les entitats expliquen que no són contraris a tenir un camí de ronda, sinó al projecte que vol tirar endavant l'Ajuntament de Palamós. En aquest sentit, SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori aposten per un model similar al dels camins de ronda menorquins on no hi ha elements d'artificialització com els que, consideren, que sí té el de Palamós.

Per tot plegat, reconeixen que es mostren "moderadament satisfets" per haver pogut fer la reunió i que se'ls hagi escoltat. "Si trobem una solució que no malmeti el territori i que es redueixin els impactes, benvinguda serà", conclou de Ribot.