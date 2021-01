Palamós accepta revisar les obres del camí de ronda

L'Ajuntament de Palamós revisarà el projecte del camí de ronda, on ja fa unes setmanes que hi van començar les obres. Ho farà després que Salvem la Pineda d'en Gori i SOS Costa Brava hagin denunciat a Urbanisme que no compta amb els permisos necessaris i, per això, reclamen a l'ens que aturi els treballs. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, considera que Territori hauria d'intervenir, si bé reconeix que està «moderadament satisfet» d'haver-se reunit amb els tècnics i l'equip de govern de Palamós per revisar el projecte per tal de fer-lo «menys artificial». Des del consistori expliquen que estan plantejant alguns canvis, tot i que deixen clar que són «puntuals» i que la base «és la mateixa».

Les entitats ecologistes contràries al projecte de camí de ronda aprovat per l'Ajuntament de Palamós han aconseguit que el consistori repensi algunes parts de l'obra, que des de fa unes setmanes ja s'està executant. En una reunió celebrada aquest passat dimecres, govern municipal, oposició, entitats i tècnics es van asseure per «abordar el problema». Una trobada que es va fer després que SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori demanessin a Urbanisme que aturi les obres, ja que, a criteri seu, havien començat sense els permisos necessaris.

A més, consideren que el projecte que es vol tirar endavant és «molt artificial» i suposa un «impacte molt important» en espais naturals com, per exemple, la pineda d'en Gori. «No podem tolerar que es pavimenti tal com s'ha fet a la zona de cap Gros. No podem acceptar una actuació tan invasiva», assenyala l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.