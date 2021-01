Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI d'aquells qui instal·lin energies renovables

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI durant cinc anys a tots aquells que decideixin instal·lar energies renovables a casa. El consistori recorda que poden ser captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques o d'altres sistemes que no siguin obligatoris amb la normativa vigent i que compleixin amb les normes urbanístiques que fixa el POUM. Per altra banda, en el cas que la instal·lació sigui en una comunitat de veïns i doni servei a tots els habitatges, es bonificarà un 5% de l'IBI a cada veí. La mesura es podrà aplicar per instal·lacions que ja s'hagin fet abans d'aquest 2020, tot i que la bonificació es farà fins que s'arribin als cinc anys de construcció.