La Junta Electoral ordena retirar la pancarta de «Llibertat presos polítics» de l'Ajuntament de Palamós

El portaveu de Cs a Palamós, Cristóbal Posadas, i el cap de llista per Girona, Jean Castel, davant de la façana de l'Ajuntament · Cs

La Junta Electoral de Zona de la Bisbal d'Empordà ha ordenat retirar les pancartes, llaços, estelades i "altres símbols partidistes" de l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà). Entre ells, la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' de la façana del consistori. Ciutadans va denunciar el cas i ara l'ens li ha donat la raó. El cap de llista per Girona a les eleccions catalanes del 14-F, Jean Castel, diu que no poden permetre que "els partits separatistes pretenguin adulterar la democràcia utilitat les institucions per enviar missatges partidistes".

En aquest sentit, afirma que la formació continuarà defensant la "neutralitat" dels espais públics i "denunciant qualsevol vulneració": "Som garants de la llibertat i d'allò que és de tots a Catalunya".