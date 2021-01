Palamós denega la llicència d'obres del tercer bloc d'apartaments de la pineda d'en Gori

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) ha denegat la llicència d'obres per aixecar un tercer bloc d'apartaments a la Pineda d'en Gori perquè contravé el nou pla director del litoral. En aquest paratge una constructora ja hi ha fet dos edificis de 48 pisos amb piscina. I ara una altra promotora preveia aixecar un altre bloc amb 24 apartaments més. L'alcalde, Lluís Puig, explica però que la llicència no compleix la normativa que recull el Pla de Protecció de la Costa Brava (un document que, precisament, aquest dijous ha rebut l'aval definitiu de la Generalitat). "Sobretot, incomplien criteris de volumetria i llargada de façana", ha dit Puig, que també avança que si la constructora vol tirar endavant el projecte "haurà de modificar-lo segur".

La construcció dels edificis a la Pineda d'en Gori, que ha despertat un fort rebuig dels ecologistes, és fruit d'un conveni urbanístic que es remunta tretze anys enrere. El document es va aprovar el 2008, amb el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palamós.

El conveni establia que la part del paratge més propera a la costa quedaria de titularitat pública i es preservaria. I que aquella més allunyada, la que limita amb el càmping King's i la urbanització de Sant Esteve de la Fosca, seria edificable. S'hi podrien aixecar fins a tres blocs, amb 24 apartaments a cadascun, repartits entre planta baixa i tres pisos.

Dos d'aquests blocs ja s'han construït. I ara, una altra promotora -que havia comprat la parcel·la restant- preveia edificar-hi el tercer edifici. Però aquest dijous la Junta de Govern Local li ha denegat la llicència, perquè el projecte contravé el Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles del litoral de Girona (més conegut com el Pla de Protecció de la Costa Brava).

Tot i que Palamós és un dels cinc municipis on el pla no pot decidir què s'ha de fer als diferents sectors, sí que s'ha d'adaptar a la normativa marc. I aquest és, precisament, el motiu que ha portat l'Ajuntament a tombar la llicència del tercer bloc a la Pineda d'en Gori. "Bàsicament hi havia dos paràmetres que s'incomplien: un de volumetria de l'edifici i un altre de llargada de la façana", concreta Puig.

Ara, si la promotora vol tirar endavant l'edifici, haurà de reformular el projecte per adaptar-lo al nou pla director. "Que l'haurà de modificar, segur", diu l'alcalde de Palamós. De fet, Urbanisme ja va advertir que en aquells municipis que ja tenen el planejament adaptat, tot i no poder decidir per sectors, la nova normativa, a la pràctica, ja suposaria haver de reduir edificabilitats. Precisament, el que ha passat a Palamós.

Criteris tècnics

L'alcalde de Palamós també ha volgut recordar que, a l'hora de tramitar les llicències dels blocs a la Pineda d'en Gori, el consistori estava lligat pel conveni del 2008. "Hi havia drets consolidats per part dels propietaris i s'havien de respectar; jo seria el primer que estaria encantat que no s'hi fessin edificis, però calia obeir la normativa", diu Lluís Puig. "I precisament, com que en aquest cas no s'hi ajusta, per això no hem donat la llicència", conclou.

La plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori ja va interposar contenciosos administratius contra els dos primers blocs d'apartaments. I la construcció del tercer, fins i tot, va arribar a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya.