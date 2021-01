La policia de Platja d'Aro deté un home per assetjar i coaccionar l'exparella

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un veí de la població que aquest diumenge presumptament va assetjar i coaccionar la seva exparella en l'àmbit de la violència de gènere. L'home, d'uns 35 anys i de nacionalitat ucraïnesa, no és la primera vegada que protagonitzava accions similars i, de fet, la dona ja l'havia denunciat en dues ocasions perquè la molestava i la policia el tenia fitxat.

Els fets es van produir diumenge cap a les tres de la tarda, quan la Policia Local va rebre l'avís de la víctima que informava que la seva exparella estava colpejant fortament la porta i tenia por de ser agredida.

En arribar al domicili, la patrulla policial va localitzar l'home davant del portal de l'edifici de la víctima en actitud d'espera i bastant exaltat. Els agents, a més, van comprovar que l'home havia deixat senyals a les portes de la dona -com fan els lladres per marcar-les- per saber si era o no a casa.

Davant dels fets i un cop recollida tota la informació, l'home va ser detingut. Fins aquest diumenge no havia estat detingut però la Policia Local havia rebut dues denúncies i també la víctima els havia avisat que l'home la seguia i feia accions per tal que tornés amb ell tot i haver-se separat fa més de mig any.