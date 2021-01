Torroella de Montgrí retorna el 28% de la taxa d'escombraries a les empreses industrials afectades per la covid

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha començat a retornar el 28% de la taxa d'escombraries i tractament i eliminació de residus a aquelles empreses industrials que s'han vist afectades per la covid i que no són essencials. Es tracta d'un compromís adoptat en el marc del pla de xoc municipal contra la pandèmia, per tal de rebaixar el rebut en funció de la disminució del cost del servei. El consistori no ha començat a retornar l'impost abans perquè primer calia quantificar la diferència entre els ingressos i les despeses, que s'han vist reduïdes per la pandèmia, ja que hi ha hagut una notable disminució de la quantitat de residus generats.

Des de l'Ajuntament assenyalen que implementaran diversos canvis en la gestió del servei, orientats a millorar-ne algunes deficiències que s'han anat detectant. Els principals punts en què es vol incidir és en la millora de la recollida selectiva i la millora de la imatge de les àrees de contenidors. En aquest sentit, està previst un reforç del servei porta a porta dels industrials de l'Estartit en temporada alta, amb l'objectiu d'evitar els desbordaments puntuals que es produeixen en determinats dies de màxima activitat.