TotsxlaBisbal demana que s'opti als fons europeus per renovar el sector de l'Aigüeta

TOTS x LA BISBAL va demanar a l'equip de govern (ERC-CUP-ECG) en el darrer ple, celebrat dimarts, que des de l'Ajuntament es treballi per obtenir fons europeus que permetin renovar tot el sector de l'Aigüeta i establir-hi una zona de protecció artesana.

Segons el grup, en el cas que els ajuntaments puguin gestionar finalment aquest tipus de fons creats arran de la pandèmia covid-19, caldria aprofitar-los per «dinamitzar l'aparador de la ciutat» pel que fa a la seva promoció, amb la ceràmica com a bandera però també anant més enllà i estenent-ho a tota l'artesania. El regidor Xavier Dilmé, exposa que aquest projecte va «més enllà» d'arreglar urbanísticament aquesta zona de la ciutat, i que suposa fer una Aigüeta «adaptada al segle XXI» i que sigui «l'espai de sopluig de tot aquell qui vulgui muntar una activitat artesana sostenible». Convertint-la en una mena de «zona franca» de l'artesania. Per això, demana estar preparats per l'arribada dels fons covid europeus, encara que de moment se'n desconegui el paper dels ajuntaments en la gestió d'aquests: «Hem d'estar preparats per si podem accedir-hi, amb un projecte clar i definit, que compti amb el suport de tots els actors», formulava Dilmé, manifestant que podien acceptar altres propostes o modificar aquesta.