L'hostaleria del Baix Empordà dona per perduda la Setmana Santa

L'hostaleria del Baix Empordà treballa amb la mirada posada a la primavera. I és que el sector ja dona per fet que la Setmana Santa serà «molt dolenta», especialment després de la caiguda «en picat» de les reserves. El motiu són les restriccions imposades pel Procicat, especialment el confinament perimetral. El vicepresident de Promoció econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Dilmé, espera que s'animi a «última hora», però adverteix que si no s'obre la mobilitat a Catalunya «moltes empreses no aguantaran». «És un sector que està sent maltractat i la realitat és que les expectatives són molt dolentes a hores d'ara», lamenta. Amb tot, Dilmé diu que la vacunació genera «esperança» entre el sector.

Les restriccions han fet caure «en picat» les reserves de cara a laSetmana Santa i el sector dona per fet que anirà «fatal». Per això, els negocis treballen amb la mirada posada en la primavera, si bé encara confien que, si el Govern relaxa les mesures, puguin fer reserves d'última hora que ajudin a tirar endavant. I és que, tot i que a l'estiu els establiments del Baix Empordà van «treballar prou bé», el cop ha estat «molt dur» i durant l'hivern «encara s'ha complicat més».Un dels principals problemes és que el confinament segueix sent municipal. Dilmé assenyala que passar-lo a comarcal «podria ajudar» i, de fet, des de l'equip de govern del Consell Comarcal han presentat una moció perquè així sigui. Tot i això, el seu vicepresident reconeix que aquesta obertura no resoldria la situació de molts establiments, especialment els hotels i cases rurals. «La gent de la Bisbal, per exemple, no anirem a un hotel de Platja d'Aro. Perquè la cosa funcioni caldria aixecar la mobilitat a Catalunya. Molts empresaris ens traslladen que no obriran perquè, senzillament, no els surt a compte», remarca Xavier Dilmé.

Des del sector es queixen de les restriccions que imposa el Govern, a més dels constants canvis. «Ara pots obrir, ara has de tancar, ara un amb un aforament del 30%, ara redueix-lo; és un galimaties que no es pot aguantar. Ens estan matant a pessigades», assenyala el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà.