Carnaval virtual a Sant Feilu de Guíxols per mantenir l'essència

Les rues de Carnestoltes dels municipis de la Vall d'Aro a causa de la pandèmia, estan anul·lades però Sant Feliu de Guíxols oferirà tres propostes, virtuals, perquè "segueixi viva la flama del Carnaval que tant caracteritza els guixolencs i guixolenques".



L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu, en coordinació amb les entitats implicades (Associació de Colles i Associació de Festes Ganxones), ha treballat per a oferir propostes variades que recuperaran els antics carnavals.

Des del consistori es vol atorgar protagonisme als antics Carnestoltes per a compensar que enguany no en tenim cap, han destacat.

El tret de sortida de la iniciativa serà dissabte, 6 de febrer, coincidint amb el que seria el dia del tradicional sopar de colles, i s'allargarà fins al Dimecres de Cendra, dia 17 de febrer.

El gruix del programa passarà per tres activitats." Serà efectivament un Carnaval diferent, però servirà per a no perdre'n l'essència", remarquen.



Mostra a l'aire lliure de fotografies

Una de les activitats serà una mostra a l'aire lliure de fotografies i cartells antics. Durant els dies de Carnaval, diverses banderoles penjaran dels fanals dels principals carrers de la ciutat. Estaran estampades amb fotografies d'antics Carnestoltes acompanyades dels cartells corresponents de cada edició del Carnaval a Sant Feliu de Guíxols, des de l'any 1989 i fins a l'actualitat.

Es tracta d'un recorregut per la història del Carnaval ganxó i mitjançant el qual es podrà copsar l'evolució de la festivitat a la població. En ser a l'aire lliure i estar distribuïda arreu del municipi, l'exposició gaudirà de seguretat màxima i evitarà la formació d'aglomeracions, destaquen des de l'Ajuntament.



Gimcana individual

Cada colla carnavalesca distribuirà un element característic de la seva entitat -el fragment d'una disfressa, la peça d'una carrossa, etc.- en algun establiment de la població, com podrien ser els comerços, els restaurants i els edificis públics.

L'objectiu de la gimcana serà localitzar el màxim nombre de motius (n'hi haurà més de 20) i puntuar-los mitjançant un formulari web al qual tindreu accés un cop escanegeu el codi QR que trobareu al cantó de cada element.

L'Ajuntament ha explicat que es donaran premis i la valoració s'haurà de fer en funció de quant ens agradi la peça que hem trobat, si creiem que representa fidelment el Carnaval ganxó o si ens porta records d'algun moment especial.

D'entre tots els participants de la gimcana es realitzarà el sorteig d'un premi individual i la colla propietària de la peça exposada que acumuli més puntuació s'endurà un premi col·lectiu.

Es podrà participar a la gimcana entre els dies 6 i 17 de febrer, ambdós inclosos. El sorteig del premi individual se celebrarà el 17 de febrer, mentre que s'anunciarà l'element amb millor puntuació al cap de dos dies, el 19 de febrer.



Fotografies a les xarxes

Finalment la tercera i última aposta del Carnaval 2021 a Sant Feliu de Guíxols serà el seguiment d'unes consignes que es faran arribar a la ciutadania a través dels perfils oficials de l'Ajuntament i també de l'emissora municipal Ràdio Sant Feliu. Cada dia entre el 6 i el 17 de febrer (ambdós inclosos) es publicarà a les xarxes socials un vídeo diferent protagonitzat per un antic Rei o Reina Carnestoltes de Sant Feliu, que animarà la població a disfressar-se partint d'una consigna concreta (per exemple, portar un mocador, unes ulleres de sol o un barret divertit, ...).

L'objectiu és obeir les consignes en qüestió i publicar-ne fotografies a les xarxes socials, tot fent ús de l'etiqueta #carnavalguixols2021 i també adjuntant-hi el hashtag que toqui cada dia (seguint l'exemple d'abans, l'etiqueta podria ser #consignabarret #consignaulleres ... ; en qualsevol cas, especificarem a diari l'etiqueta que pertoca).

A les 9:00 hores de cada matí es publicarà la consigna de la jornada, i se'n podrà penjar una fotografia fins a les 23:00 hores de la mateixa nit, quan es tancarà la participació. Serà llavors quan s'efectuarà el sorteig d'un àpat en un restaurant de la localitat d'entre totes les persones que hagin seguit la consigna del dia i ho hagin fet constar a les xarxes. A banda de les rifes diàries, també se'n farà una el 17 de febrer d'entre el conjunt d'imatges publicades durant el transcurs de tota la iniciativa.