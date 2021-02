Polèmica a Pals per la construcció d'un vial enmig d'un espai natural

Polèmica entre les entitats ecologistes de Pals i l'Ajuntament per la construcció d'un vial enmig d'un espai natural. El consistori va tirar endavant la redacció del projecte, un fet que Salvem Platja de Pals considera «il·legal» ja que entenen que no es pot fer fins que no hi hagi un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat. El portaveu de l'entitat, Pau Bosch, va dir que l'obra suposaria l'inici d'una gran urbanització amb més de 500 habitatges en una zona inundable. A més, Bosch va assenyalar que el Pla Director Urbanístic (PDU) de Territori demana desqualificar el terreny i no tornar a qualificar-lo fins l'aprovació del POUM. Des del consistori, però, defensen que el projecte és «necessari i legal».

Des de Salvem Platja de Pals acusen l'equip de govern municipal d'haver «tirat pel dret» i demanen la paralització del projecte. El motiu, assenyalen, és que s'ha fet sobre un POUM del 1986 «molt desfasat» i sense tenir en compte el que marca el PDU de la Generalitat, que l'Ajuntament «no es pot saltar». En aquest sentit, el portaveu de l'entitat, Pau Bosch, va recordar que el pla director obliga el consistori a desclassificar els terrenys i, si s'escau, tornar a classificar-los en el proper POUM.

«No pot ser que facin un vial i que d'aquí a un temps Urbanisme no els aprovi les urbanitzacions que volen fer en el nou POUM. Com s'arregla el mal?», es va preguntar Bosch. A més, el portaveu ecologista va recordar que bona part dels terrenys per on es vol fer passar el vial –de prop de dos quilòmetres– són inundables.

De fet, Bosch va assenyalar que l'inici de l'obra contempla una rotonda d'entrada que, suposadament, ha de construir-se sobre el que ara és un camp d'arròs a la zona dels Jonquers.

A banda d'altres espais inundables, Salvem Platja de Pals alerta que una altra part del vial està previst fer-lo sobre un paratge de dunes i una pineda.

Una obra necessària

Des de l'Ajuntament, però, neguen que el que s'està fent sigui il·legal i assegura que treballen amb la «màxima transparència». L'alcalde de Pals, Carles Pi, va explicar que el vial no està afectat pel PDU i va deixar clar que si s'ha de desclassificar alguna zona ho faran.

A més, va assenyalar que es tracta d'una obra «molt necessària» per Pals per la quantitat de cotxes que acumula especialment a l'estiu i recorda que ja estava contemplada en el POUM de 1986.

Amb tot, va assegurar que, un cop feta la redacció del projecte, ho enviaran als òrgans pertinents de la Generalitat perquè hi donin el vistiplau. «Si hem de retocar alguna cosa, evidentment ho farem», va remarcar l'alcalde.

Cinc «macrourbanitzacions»

Segons Bosch, però, el que busca l'Ajuntament és poder tirar endavant el vial i d'aquesta manera poder tenir els serveis necessaris per edificar les cinc «macrourbanitzacions que pretenen». En aquest sentit, els ecologistes recorden que Territori ha reduït a la meitat les hectàrees urbanitzables en aquesta zona.

Però l'alcalde nega que la voluntat sigui urbanitzar la zona més endavant i deixa clar que «no té res a veure». «És una infraestructura clau per al municipi i en cap cas té relació amb edificar o urbanitzar l'espai», va concloure Pi.