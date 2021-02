Satisfacció ecologista per l'aturada d'un edifici a la pineda d'en Gori

SOS Costa Brava celebra la denegació de la llicència del tercer edifici de la Pineda d'en Gori per part de l'Ajuntament de Palamós. L'entitat desitja que ara els inversors es «facin enrere» i no vulguin seguir amb el projecte, tot i que creuen que «tard o d'hora» l'adaptaran per tal de fer-lo viable. La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori i membre de SOS Costa Brava, Zeta Figa, va lamentar també que el consistori hagi esperat a la campanya electoral a fer saber la notícia, quan «feia dies que ho sabien». Figa també es va mostrar esperançada en què el tercer edifici no acabi tirant endavant i va recordar que SOS Costa Brava ha impugnat un informe favorable de la Generalitat.

El Departament de Cultura s'havia de pronunciar si el projecte afectava el Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) de cala s'Alguer i, després d'algunes consideracions, hi va acabar donant llum verda. Però Salvem la Pineda d'en Gori va impugnar-ho emetent un recurs d'alçada a l'administració i un altre als tribunals. «Els nostres tècnics ens asseguren que aquest informe està mal fet, perquè només té en compte que el projecte està fora de l'entorn de cala s'Alguer. Nosaltres tenim molt clar que el recurs prosperarà», va assenyalar la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori.

Tot plegat fa ser «optimistes» a les entitats ecologistes perquè el procés s'allargarà i suma un nou impediment per seguir endavant. «D'una banda, és evident que no s'adapta a la normativa del pla de sòls i, de l'altra, hi ha la nostra impugnació en relació amb l'informe de Cultura. Ara està penjant d'un fil», va assenyalar Figa.

L'Ajuntament de Palamós va denegar la llicència perquè contravé el nou pla director del litoral. En aquest paratge una constructora ja hi ha fet dos edificis de 48 pisos amb piscina i, ara, una altra promotora preveia aixecar un altre bloc amb 24 apartaments més.

Tot i que Palamós és un dels cinc municipis on el pla no pot decidir què s'ha de fer als diferents sectors, sí que s'ha d'adaptar a la normativa marc. I aquest és el motiu que ha portat l'Ajuntament a tombar la llicència del tercer bloc a la pineda d'en Gori. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, va explicar que hi ha dos paràmetres que s'incompleixen: un de volumetria de l'edifici i un altre de llargada de la façana.

Ara, si la promotora vol tirar endavant l'edifici, haurà de reformular el projecte per adaptar-lo al nou pla director.