Urbanisme dona llum verda al nou emplaçament de l'estació d'autobusos de Palamós

La comissió d'urbanisme de Girona ha aprovat aquest dilluns una modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palamós (Baix Empordà) per ubicar la nova estació d'autobusos. Actualment, l'estació està situada en ple centre urbà, una ubicació que obliga els busos a circular per una xarxa viària de carrers estrets i provoca un elevat trànsit de vehicles pesants. La nova infraestructura s'emplaçarà en uns terrenys a la zona del Pla de Sant Joan que limiten al nord amb el nou carrer B (que ha de donar accés directe al nus de connexió amb la carretera C-31), a l'est amb un vial per a vianants i una zona verda que comunica amb el carrer Enric Vincke, al sud amb el nou carrer A i a l'oest amb la prolongació del carrer Mallorca.

La comissió, presidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha valorat la necessitat urgent d'avançar en la construcció de la nova estació, d'acord amb el projecte que està formulant la Direcció General d'infraestructures de Mobilitat i ha donat llum verda a la modificació del POUM per obtenir els terrenys necessaris per a implantar aquesta infraestructura.

Mapa amb la ubicació de la nova estació de busos de Palamós · Comissió d'Urbanisme de Girona

D'aquesta manera, la modificació aprovada concreta la instal·lació de la nova estació i el sistema viari necessari per al seu funcionament. També possibilita la seva execució de forma anticipada, sense necessitat de desenvolupament urbanístic previ d'aquest sector.