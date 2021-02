Calonge i Sant Antoni reben la cessió de la carretera de Platja d'Aro per crear la via verda

La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han signat el conveni de cessió de la carretera C-253 (Avinguda d'Andorra), en el tram que va des de Sant Antoni fins al terme municipal de Platja d'Aro.

La cessió de la carretera és un pas més que permet a l'Ajuntament impulsar la creació de la Via Verda que ha d'enllaçar Sant Antoni amb Platja d'Aro.

Es faran millores a la carretera i es preveu la pacificació de la via i millorarà els accessos als càmpings i a les platges.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha explicat que "ara podrem gestionar directament una via que ja tenia un ús urbà" i remarca que "això ens permetrà convertir aquesta carretera en un espai més amable i agradable pels vianants i ciclistes, i enllaçar Sant Antoni amb Platja d'Aro amb una via verda que facilitarà la mobilitat a peu i en bici".

Soler afegeix que "la cessió de la carretera ve acompanyada d'una inversió important per part de la Generalitat. Ara l'obtenció dels terrenys és un pas més per poder tirar endavant la Via Verda perquè pensem que aquesta carretera és un dels punts importants a millorar al nostre poble, que permetrà garantir la seguretat en la circulació i que a l'hora millorarà l'accés a les platges i cales del camí de ronda".

La Generalitat farà una aportació de gairebé 270.000€ per executar diverses tasques de condicionament, adequació i remodelació del tram cedit.

Entre aquestes actuacions hi ha prevista la millora del ferm, de la senyalització vertical i de diversos talussos.

A més la Generalitat es compromet a la redacció del projecte executiu de transformació de l'Avinguda d'Andorra en una via urbana, valorat en uns 75.000 €.



Es pretén impulsar la Via Verda que ha d'enllaçar Sant Antoni amb Platja d'Aro. En paral·lel a la cessió de la carretera, l'Ajuntament ja ha aprovat el projecte de taxació conjunta dels terrenys qualificats com a sistema viari necessaris per executar aquest projecte.

D'aquesta manera, l'Ajuntament última els passos per l'expropiació dels terrenys afectats per la construcció de la Via Verda. Es tracta de gairebé 1000 metres quadrats qualificats com a sistema viari.



Via Verda de Palafrugell a Olot

El projecte de la Via Verda pel municipi permetrà connectar el nucli de Sant Antoni amb Platja d'Aro, donant continuïtat a la via del Tren Petit, que va de Palamós a Palafrugell.

Per la banda de Platja d'Aro, la via verda podrà arribar a connectar amb la dels Carrilets, que va d'Olot a Sant Feliu de Guíxols. El tram que anirà de Sant Antoni a Platja d'Aro enllaçarà dos nuclis de població turístics, i el seu recorregut també facilitarà el pas de vianants i ciclistes dels diferents càmpings que hi ha en aquesta carretera, i millorarà l'accés a les platges i cales d'aquest sector.