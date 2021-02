Retiren les restes vegetals que quedaven del Gloria a les platges de l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han començat el dispositiu per treure totes les restes vegetals que va estirar el Gloria que encara queden a les platges de l'Estartit. Es tracta d'un operatiu que s'allargarà un mínim de tres setmanes i que combina feines manuals amb d'altres mecàniques a les platges de la Gola i del mas Pinell. L'objectiu és tenir les platges a punt de cara a la propera temporada. Es preveu fer tres cremes controlades per acabar amb la gran part de troncs més grans, però es deixaran totes aquelles restes que es consideri que podrien ajudar a regenerar el sistema de dunes que hi ha a les platges.

Un any després del Gloria, el temporal encara deixa ferides sense tancar al territori. Aquest dilluns, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han començat a tancar l'última que quedava oberta al municipi. Es tracta de les restes vegetals que el temporal va empènyer a la sorra de les platges. Sobretot són troncs de dimensions molt variades i altres fustes. Les restes estan concentrades a les platges de la Gola i del mas Pinell.

Ara, es preveu fer tres cremes prescrites a la platja els dies 3, 4 i 5 de febrer de vuit del matí a quatre de la tarda. El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals controlarà aquestes cremes, que no han de comportar cap risc al parc natural. En aquestes cremes s'aprofitarà per cremar els troncs de dimensions més grans i totes les restes que molestin. De tota manera, es deixaran aquelles que es considerin que poden ajudar a regenerar el sistema de dunes que hi ha a les platges de l'Estartit.

Els treballs duraran un mínim de tres setmanes. Des de l'Ajuntament demanen evitar passejar per les zones properes i ja han avançat que la zona de neteja estarà acordonada i senyalitzada correctament.