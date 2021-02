Balanç positiu dels controls al transport escolar a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell ha valorat positivament tant les empreses de transport escolar, com els conductors, com les persones vinculades a aquest servei després que la setmana passada activés un dispositiu específic per controlar aquest tipus de transport al municipi. En aquest, vigilaven que els vehicles no tinguessin deficiències tècniques, revisaven tots els elements de seguretat i la forma com realitzen el servei, entre altres elements. La finalitat del dispositiu era conscienciar als operadors del transport escolar de la normativa a complir, i es dirigia als conductors, als educadors, als acompanyants dels alumnes i també directament a les seves famílies. Ha funcionat com un recordatori al compliment de les diverses normes a seguir en el transport escolar.

D'altra banda, també van aprofitar per controlar els cotxes privats i observar tots aquells elements de seguretat quan es viatja amb infants al vehicle.