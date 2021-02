Comencen les cremes controlades de les restes de la Gola del Ter

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter van començar ahir el dispositiu per netejar les restes vegetals que quedaven del temporal Gloria a les platges de l'Estartit. Per fer-ho, van apilar amb maquinària centenars de troncs de grans dimensions en diverses piles gegants. En aquestes accions controlen que no hi hagi plàstics i que vagin cremant sense risc. El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals va encarregar-se des de primera hora del matí de les cremes controlades, que van fer a peu de platja i de punta a punta.

El coordinador de les brigades del GEPIF de prevenció d'incendis forestals de Forestal Catalana, Enric Sapés, explicaven que aniran controlant que la fusta es consumeixi i l'aniran apilant fins que s'acabi convertint tot en cendra. «Ara és la millor època per fer-ho per no afectar espècies protegides que estiguin nidificant», explicava. Calvet afirmava que un cop tot hagi cremat s'encarregaran de dur les cendres que quedin a centres de tractament.

El millor moment per fer-ho

Les tasques les assumeixen conjuntament Parc Natural i Ajuntament de Torroella de Montgrí amb l'objectiu de tenir a punt la zona de cara a la temporada turística i també aprofitant aquests mesos per evitar afectar espècies que estiguin en època de cria.

Segons explica el regidor de Gestió Costanera i Platges, Marc Calvet, el mes de febrer de l'any passat ja es va fer una primera recollida i unes primeres cremes, però amb la irrupció de la covid-19 van haver d'aturar-les. «Ara ho reprenem i, de fet, és el millor moment per fer-ho per tenir-ho a punt per a la temporada i per no afectar la cria d'algunes espècies d'ocells», explicava.

Calvet admet, però, que s'han sentit «sols» a l'hora d'afrontar l'actuació. I és que recorda que el Ter abasta diversos municipis i que a la Gola hi acaben arribant residus de diversos punts. «La sensació és que no és un problema només de Torroella, però no tenim les ajudes que creiem que hauríem de tenir. «Creiem que hi hauria de participar la Diputació de Girona, la Generalitat i, fins i tot, l'Estat perquè és una zona marítimo-terrestre», afirmava.

Malgrat això, agraeix la participació «activa» del Parc, amb qui compartiran despeses però alertava que, amb tota probabilitat, abans de la temporada d'estiu hauran de tornar-hi a intervenir.

Aportacions extraordinàries

En aquest sentit, recordava que l'any passat ja van haver de fer una aportació extraordinària de 140.000 euros per a la neteja de platges i ja auguren que aquest any la situació es repetirà. «Tornarem a tenir una despesa de més de 100.000 euros extraordinaris. Per això, necessitaríem suport d'administracions superiors», afegia Calvet.

Les platges són les de la Gola ?on ahir es va intervenir? i de mas Pinell. Es preveu fer dues cremes més, dijous i divendres. La zona s'ha acordonat i s'ha recomanat a la gent que eviti passejar-hi però aquest matí diversos curiosos s'hi han volgut acostar.