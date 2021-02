El Consell Comarcal contracta dones majors de 50 anys en situació d'atur

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha contractat aquest mes de gener un total de sis dones en situació de desocupació, gràcies al Programa Treball i Formació DONA 2020. Aquestes dones treballaran durant dotze mesos desenvolupant diverses tasques al mateix Consell Comarcal, al Centre Ocupacional Tramuntana i als municipis d'Ullà, Albons, Begur i Calonge. El programa també té associada la contractació d'una tècnica coordinadora. Les tasques portades a terme per les dones contractades estaran estretament relacionades amb els seus perfils professionals.

Aquestes contractacions formen part del Programa Treball i Formació DONA 2020, que té dues línies d'actuació, una destinada a dones majors de 52 anys que no estiguin cobrant cap prestació ni ajut i, l'altra, per a dones víctimes de violència de gènere, amb l'objectiu de lluitar contra la precarietat d'aquests col·lectius a l'hora d'accedir al mercat laboral.

Per una banda el programa suposa una experiència laboral per diferents perfils professionals, com són peons de manteniment, auxiliars administratives i educadores ambientals. Per l'altra, dues accions formatives transversals de 60 hores en Intel·ligència Emocional i Competències Digitals Bàsiques.

El conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, considera que aquests tipus de convocatòries «són més necessàries que mai».