Alcaldes del Baix Empordà veuen necessària la planta de residus

Dijous a la tarda el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà va reunir-se telemàticament per debatre sobre el projecte previ d'execució del centre logístic de pretractament i transferència de residus municipals de la comarca. Els alcaldes dels pobles del Baix Empordà van debatre sobre el tractament i la transferència de residus així com la necessitat de la creació d'una nova infraestructura per a la comarca. Per això, el Consell Comarcal va sol·licitar en data del 13 de març de l'any passat una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per al finançament de les actuacions prèvies que han de permetre disposar de la definició tècnica del projecte del Centre Logístic de Pretractament i Transferència de residus municipals del Baix Empordà, d'acord amb el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

Tanmateix, l'Agència de Residus de Catalunya va atorgar, mitjançant resolució de data 22 de juny de 2020, una subvenció directa de 100.000 euros per finançar les actuacions prèvies que havia de permetre disposar de la definició tècnica del projecte, tot analitzant alternatives d'emplaçament del centre, la redacció del projecte tècnic, la preparació de la documentació per a la tramitació ambiental i l'adequació urbanística.

Segons Marc Calvet, conseller comarcal de Medi Ambient, l'aposta de forma «cada vegada més decidida» per la sostenibilitat i per les polítiques mediambientals dels municipis del Baix Empordà, han de portar al Consell Comarcal a «acompanyar-los en diversos temes», com la transició energètica, la gestió forestal, el cicle de l'aigua o la gestió de residus. Pel que fa a aquest últim aspecte, Calvet assegura que volen dotar la comarca «d'una infraestructura de referència que permeti aplicar polítiques de reducció de generació i major reciclatge».

De la mateixa manera, Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya, va afirmar que cal focalitzar-se en «la necessitat d'una bona gestió de residus», i per aquesta raó s'ha de «prioritzar». «Nosaltres des del govern ajudarem a fer viable la voluntat política dels consistoris municipals i del Consell Comarcal», va prometre el director.

Finalment, el president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, va manifestar la necessitat de la creació del centre logístic de pretractament i transferència de residus recordant que el Baix Empordà és una de les poques comarques que no disposa d'aquesta infraestructura: «Això fa que haguem de dur els residus a centres com el de Lloret de Mar i això encareix el servei a part de contaminar molt», afirma. S'espera que l'estudi estigui llest al llarg del 2021 i a partir d'això podria iniciar-se la construcció d'aquesta planta.