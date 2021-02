La Bisbal d'Empordà treu a licitació les obres per reparar la façana del castell per un valor de 530.000 euros

La Bisbal d'Empordà treu a licitació les obres per reparar la façana del castell per un valor de 530.000 euros

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà traurà a licitació aquest dilluns vinent les obres per rehabilitar la façana del castell del poble. En total, es destinaran 530.000 euros a la reparació d'aquest monument històric construït entre els segles XI i XV amb pedra sorrenca típica del Baix Empordà. L'objectiu és consolidar l'estructura del castell. El consistori destaca que es tracta d'una obra "necessària" ja que des de fa uns anys s'han començat a detectar petits despreniments. De fet, algunes de les activitats que es feien s'han hagut de traslladar de lloc per seguretat. Dels 530.000 euros de pressupost, 330.000 són recursos propis de l'Ajuntament, mentre que la resta l'assumeixen la Diputació i el Departament de Cultura.

Si tot va com s'espera, dilluns que ve es publicarà la licitació de les obres de rehabilitació del castell de la Bisbal d'Empordà. A partir d'aquell moment s'entrarà en un procés d'uns dos mesos per saber quina empresa es farà càrrec dels treballs, que es calcula que poden durar un any. Uns treballs que l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, considera "necessaris" ja que el castell és "un símbol" de la Bisbal i, alhora, un reclam turístic. Això sí, el batlle deixa clar que la rehabilitació es fa perquè és un "patrimoni dels bisbalencs" i recorda que es tracta d'un Bé d'Interès Cultural.

"Nosaltres el veiem cada dia i potser no ens impressiona tant com sí passa amb aquelles persones que visiten la Bisbal. Creiem que és un actiu molt important per als bisbalencs i hem de cuidar-lo", assenyala Marquès.

Els problemes al castell de la Bisbal van començar fa uns anys quan es va detectar que es desprenien petites pedres. Això va comportar que es prenguessin mesures de seguretat per evitar mals majors i, de fet, algunes activitats que es feien es van desplaçar per tal de no córrer riscos. Marquès deixa clar que un cop s'hagi fet la rehabilitació caldrà veure si es poden continuar fent activitats.

De seguida que van començar els problemes es va posar fil a l'agulla i ja s'han fet actuacions a les façanes del castell. Posteriorment es va encarregar un guiatge i un informe per l'aprovació del projecte, però la pandèmia ha frenat el procés uns mesos fins que s'ha tornat a posar en marxa amb la licitació aquest dilluns vinent.



Recursos propis



Dels 530.000 euros de pressupost, l'Ajuntament n'aporta més de la meitat. En concret, 330.000 euros són recursos propis del consistori, mentre que la resta venen de la Diputació de Girona (150.000) i del Departament de Cultura de la Generalitat (50.000).

Marquès assenyala que inicialment havien previst gairebé la totalitat del projecte amb recursos propis de l'ajuntament. Per això, el batlle destaca que l'aportació de la Diputació "els alleuja" ja que es podran dedicar 150.000 euros que tenien reservats per la reforma, a altres qüestions. Amb tot, l'alcalde explica que no descarta trobar més finançament, en aquest cas per part de l'Estat.



Pacificació de l'Avinguda les Voltes



A banda de la licitació per les obres del castell, aquest dimarts també es publicarà la que afecta a l'Avinguda les Voltes. Es tracta de pacificar el trànsit en una de les zones més concorregudes de la Bisbal. Aquesta licitació ja es va publicar fa uns mesos, però va quedar deserta i, per això, ara l'Ajuntament la torna a treure a concurs.