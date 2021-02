Santa Cristina culmina la rehabilitació de la façana de l'antic ajuntament

Aquesta setmana ha culminat la rehabilitació de la façana de l'edifici històric de l'antic ajuntament amb la col·locació de les 14 imatges escollides per la ciutadania, a través d'un procés participatiu promogut per l'Ajuntament. Durant el mes de novembre del 2020, l'Àrea de Participació Ciutadana va posar en marxa la iniciativa per recuperar junts el valor de l'edifici històric de l'antic ajuntament, emplaçat a la plaça Mossèn Baldiri Reixac de Santa Cristina d'Aro.

En una primera fase, la iniciativa es va sotmetre a consulta pública a través d'un vídeo de difusió que es va emetre el 16 de novembre a la pàgina web i a les diferents xarxes socials de l'entitat, on el regidor d'Obra Pública i Participació Ciutadana, Jaume Quintana, va demanar la col·laboració de la població per escollir 14 fotografies que són les que es poden veure avui col·locades a les 12 finestres i 2 balconeres existents a la façana de l'edifici històric. En la segona fase, la ciutadania disposava d'un període de temps, del 17 al 30 de novembre, per realitzar les votacions de les fotografies -a escollir entre un recull d'imatges històriques i actuals que es van preparar prèviament des de l'Ajuntament-, així com per presentar les propostes i/o aportacions que es creguessin oportunes.

La iniciativa va tenir una molt bona acollida, i un total de 105 persones van participar en les votacions. La imatge més votada va ser la de l'emblemàtica Cova d'en Daina, amb 85 vots, molt seguida d'una de Pedralta que en va obtenir 84. La resta de fotografies escollides també van rebre una gran quantitat de vots, oscil·lant entre els 50 i els 67. En aquestes, descobrim un reflex del patrimoni i el paisatge que podem trobar a Santa Cristina d'Aro, passant per les esglésies, les platges i les muntanyes, entre altres llocs distintius com la Font Picant, l'antiga estació, Bell-lloc o el castell de Solius.

En la tercera i darrera fase, es va fer una valoració del retorn dels resultats de les votacions en una sessió de debat virtual que es va celebrar el 9 de desembre del 2020, on es van mostrar les 14 imatges més votades, es van exposar les preferències per a la seva ubicació a la façana i es va debatre sobre els aspectes de millora en relació al procés participatiu, arran de les propostes i aportacions rebudes per les persones participants.

Les imatges seleccionades s'han imprès sobre una placa d'alumini sobre els marcs de les finestres de la façana de l'antic ajuntament.