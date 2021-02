Teresa Juvé rep l'homenatge de Begur i Palafrugell en el dia del seu centenari

L'escriptora i pedagoga Teresa Juvé va fer 100 anys ahir i va ser objecte d'homenatges tant a Palafrugell com a Esclanyà, on viu. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, i la regidora de Cultura, Gemma Colva, van voler obsequiar-la a primera hora del dia portant-li un ram de flors a casa seva. Per retre-li homenatge, Selva va voler dedicar-li unes paraules explicant que Teresa Juvé «té una vitalitat i una lucidesa envejables i per a tots nosaltres és un orgull i un privilegi tenir-la com a veïna des de fa anys». De fet, als seus 100 anys és una persona tan autònoma que prefereix viure sola, segueix en actiu com a escriptora, està al dia de l'actualitat i fins i tot respon els whatsapps i consulta Internet.

La celebració de l'efemèride va continuar amb un acte commemoratiu i institucional a l'auditori del Museu del Suro de Palafrugell, organitzat per l'Ajuntament de Palafrugell i la Generalitat de Catalunya, que es va poder seguir en directe a través del web del consistori.

Com explicava ahir Diari de Girona en una entrevista amb ella, Juvé està estretament vinculada a l'activitat del seu municipi i és una referent en matèria cultural i educativa al territori i a tot Catalunya, com a degana de les lletres catalanes.

És per aquest motiu que també van assistir a l'homenatge Lluís Baulenas, secretari general de Cultura de la Generalitat; Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes; i Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallach, de la qual ella n'és presidenta d'honor com a vídua del polític figuerenc Josep Pallach.

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, va agrair a l'escriptora centenària la seva tasca i implicació amb les lletres i la cultura del territori català. Així mateix, va assegurar que «ens ha donat un regal en forma de lliçó de vida i d'humanitat».

El president de la Fundació Josep Pallach, evidenciant l'estreta relació que l'uneix a l'homenatjada, va felicitar la «protagonista del gran dia» mentre li feia costat. D'altra banda, però també en referència a la figura del matrimoni, Gemma Coll va destacar des de la casa de la pròpia Teresa Juvé, a Esclanyà, tota la labor que ha realitzat, assegurant que «junt amb Josep Pallach són dos dels grans referents del segle XX a casa nostra en matèria educativa, esperit de voluntariat i cooperació, i compromís social i polític».

Commemoracions anuals

El Baix Empordà en concret i Catalunya en general està molt implicada amb l'obra de l'escriptora. De fet, el consistori begurenc ha col·laborat en l'edició del seu darrer llibre, El degollador de Vallvidrera, que es presentarà el pròxim 19 de març al Casino Cultural de Begur. En el mateix sentit, la Generalitat, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, han decretat aquest 2021 com l'Any Teresa Juvé per convertir la seva obra en «exemplar» i commemorar el centenari del seu naixement.

Finalment, aquest reconeixement ha arribat tot just unes setmanes després de la celebració -el passat mes de desembre de 2020- de l'acte de commemoració de l'Any Pallach que també va tenir lloc al Casino Cultural de Begur, amb motiu del centenari del naixement del cèlebre pedagog i polític, mort l'any 1977.