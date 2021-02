L'hospital de Palamós reobre un quiròfan per l'estabilització en els ingressos

L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha reobert un quiròfan més per intervencions que requereixen un ingrés de 24 hores per l'estabilització en el nombre d'ingressos. Si la tendència es manté, des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) han anunciat que la setmana que ve obriran un altre quiròfan per operacions que requereixin ingressos més llargs. En aquests moments, l'ocupació del centre és del 70%, el 23% dels quals tenen covid-19 o sospites de coronavirus. D'altra banda, amb la disminució del percentatge de pacients covid ja és possible tenir tots els pacients amb PCR positiva dins de la planta d'aïllament i a la resta del centre es poden ingressar la resta de pacients.

A més, aquest dilluns s'ha reobert el centre de dia i l'hospital de dia Palamós Gent Gran, que estaven tancats des del novembre del 2021 arran dels brots.

Durant aquesta setmana i la que ve, els professionals i residents de les residències del Baix Empordà que es van vacunar el mes de gener, estan rebent la segona dosi de la vacuna. Pel que fa als professionals del SSIBE, ja s'han posat totes les segones dosis, de les vacunes administrades fa tres setmanes o més.

Fins ara s'ha pogut administrar la primera dosi de la vacuna al 56% dels professionals. Aquesta setmana i la que ve es reprendrà l'administració de primeres dosis als professionals que falten.