Investiguen l'incendi de cinc vehicles, dos de l'alcalde, a Palafrugell

Un incendi ha destrossat cinc vehicles aparcats al carrer durant lla matinada a Palafrugell.





Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi cap a dos quarts de quatre de la matinada i han rebut l'alerta que un vehicle estava cremant a l'altura del número 38 del carrer Garriga i que s'estava propagant per la resta. Dos dels vehicles, han quedat totalment calcinats. Mentre que la resta, parcialment. Les flames s'han estès amb rapidesa i els Bombers han pogut aturar que no anessin a més però no han pogut evitar que afectessin els vehicles del voltant. Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació, la Unitat d'Investigació de la Bisbal n'està al càrrec i les primeres hipòtesis sobre l'origen del foc, no apunten a intencionalitat. Al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat la Policia Local de Palafrugell. El Partit Popular ha emès aquest comunicat amb vídeo incorporat on lamenta l'incendi dels vehicles de l'alcalde i la seva família i asseguren que "uns covards han cremat el cotxe de l'alcalde de Palafrugell i de la seva dona, a més d'algun més dels que hi havien aparcats pel voltant". Un fet que de moment la policia descarta, segones les primeres indagacions