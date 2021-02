Taxis gratuïts per anar a votar a Calonge i St. Antoni

A menys d'una setmana de les eleccions catalanes, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha anunciat que posarà a disposició dels majors de 65 anys i de les persones amb discapacitat un servei de taxi gratuït per poder transportar-se fins als centres de votació.

Per tal de poder utilitzar aquest servei, el consistori demana contactar amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana abans del divendres 12 de febrer a l'una del migdia. Els interessats hauran de reservar una hora per anar al col·legi electoral un cop sol·licitin el servei. Per tal de poder fer aquesta sol·licitud hauran d'acreditar que són majors de 65 anys o/i que tenen una discapacitat reconeguda de més del 45%. A més, el dia de les eleccions també hauran de demanar el certificat de votació per acreditar que el desplaçament era per participar en la jornada electoral.

Facilitar el desplaçament

L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones que tinguin dificultats de mobilitat puguin desplaçar-se fàcilment fins als col·legis electorals de Calonge i Sant Antoni i puguin, d'aquesta manera, exercir el seu dret a vot. Aquest servei estarà disponible per persones majors de 65 anys, i per persones amb una discapacitat reconeguda de més del 45%.

Els taxis faran servei durant tot el dia per tal de facilitar el desplaçament d'aquesta part concreta de la població de Calonge i Sant Antoni. Concretament, el municipi comptarà amb dos col·legis electorals on votar el dia 14 de febrer: el pavelló d'esports de Calonge i el pavelló d'esports de Sant Antoni.