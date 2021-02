Investiguen l'incendi de cinc vehicles aparcats, dos de l'alcalde, a Palafrugell

La grua municipal preparada ahir per emportar-se els vehicles més afectats per l'incendi.

La grua municipal preparada ahir per emportar-se els vehicles més afectats per l'incendi. aniol resclosa

Un incendi ha destrossat cinc vehicles aparcats al carrer durant la matinada de dimarts a dimecres a Palafrugell. Es dona el cas que dos són de l'alcalde de la localitat,Josep Piferrer, i de la seva família.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà investiguen el succés i les causes del foc. D'entrada, les primeres indagacions no apunten a intencionalitat de l'incendi, asseguren fonts policials.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi cap a dos quarts de quatre de la matinada i van activar dues dotacions terrestres. Van ser alertats per un veí de la zona que explicava que hi havia un vehicle que estava en flames. Concretament, situat a l'altura del número 134 del carrer Garriga, i que el foc s'estava propagant per la resta de cotxes aparcats al vial.

Els Bombers, juntament amb la Policia Local, es van desplaçar fins al lloc. No es van haver de lamentar ferits però sí danys destacables. Concretament, dos dels vehicles, el de l'alcalde i la seva família, van quedar totalment destrossats per les flames; mentre que la resta, parcialment.

Les flames es van estendre amb rapidesa i els Bombers van poder-les aturar i van evitar que no anessin a més però cinc vehicles van patir els danys.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació, la Unitat d'Investigació de la Bisbal n'està al càrrec i les primeres hipòtesis sobre l'origen del foc, no apunten a intencionalitat. Tot i això, la policia científica hi està treballant per acabar d'aclarir l'origen.

El CDR Peix Fregit, de la localitat, arran de l'incendi dels vehicles va emetre un comunicat a les xarxes amb vídeo incorporat on lamenta l'incendi dels cotxes de l'alcalde i la seva família. En aquest post a Facebook, asseguren que «uns covards han cremat el cotxe de l'alcalde de Palafrugell i de la seva dona, a més d'algun més dels que hi havien aparcats pel voltant». Un fet que de moment la policia descarta, segons les primeres indagacions.

Hi ha incendis de vehicles que s'originen sovint per un problema elèctric del vehicle o també per avaries que acaben encenent la part del motor, entre d'altres. S'ha de dir que alguna vegada n'hi ha obra de piròmans i, en aquests casos, la policia hi sol trobar algun tipus de resta o artefacte incendiari.

El piròman de Sant Feliu

Recentment al Baix Empordà precisament s'ha detingut un home per cremar diversos vehicles. Concretament, se'l va arrestar per l'incendi de quatre vehicles i dos contenidors de Sant Feliu i Palamós. El van arrestar els Mossos d'Esquadra, el 18 de gener, després d'enxampar-lo amb un encendor a una àrea propera a dos incendis de Sant Feliu. També se sospita que està darrere d'uns incendis de vehicles a Calonge.