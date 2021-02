Els companys d'institut d'un jove bisbalenc amb leucèmia es rapen el cabell i fan actes a Instagram per donar-li suport

Els companys d'institut d'un jove bisbalenc amb leucèmia han impulsat una campanya a través d'Instagram per donar-li suport. Ho han fet obrint un compte a la xarxa social on hi pengen els vídeos que els fa arribar la gent per donar ànims a en Ramon Flores, que està ingressat a la Vall d'Hebron tractant-se d'un limfoma de Burkitt. A més, els amics d'en Ramon s'han rapat el cabell per mostrar la solidaritat amb el seu company. La Maite Flores és la germana gran del jove i reconeix que els ha "sorprès" la quantitat de mostres de suport que han rebut i agraeix la iniciativa. A més de gent anònima, esportistes com els futbolistes gironins Àlex Granell o Pere Pons o youtubers com el basc Ibai Llanos han volgut mostrar la seva solidaritat.

'Força Flores', aquest és el missatge i el nom del compte d'Instagram que els amics d'en Ramon Flores han tirat endavant per poder donar suport al seu company que porta tres setmanes ingressat a la Vall d'Hebron. Tot plegat va començar poc després de Nadal quan en Ramon, de quinze anys, es va començar a trobar malament, va perdre la gana i no sortia amb els amics. Després de diverses proves a l'Hospital de Palamós, els metges li van diagnosticar leucèmia. A partir d'aquell moment, els seus companys de l'IES la Bisbal van decidir buscar maneres per donar ànims a en Ramon.

La pandèmia, però, no els ho va posar fàcil, ja que no es podien trobar per fer grans actes, però van tirar d'enginy i van decidir que les xarxes socials serien el millor mitjà per fer arribar el seu suport. D'entrada van rapar-se el cabell i es van fer una fotografia al pati de l'institut amb un missatge de suport.

Després van gravar un vídeo que va ser el que va fer conèixer el cas d'en Ramon. Un vídeo editat per els amics, que es va estendre per la Bisbal i que més de 7.000 persones ja han vist. "La veritat és que mai tindrem prou paraules per agrair als amics, l'institut, la comunitat. Ens reconforta molt i hem de mantenir la ment forta i ser positius", assenyala la germana d'en Ramon, Maite Flores.

Youtubers, influencers, futbolistes i músics



L'esforç dels amics per fer gran el compte d'Instagram ha arribat a diferents personalitats de diversos àmbits. A tall d'exemple, des del món de l'esport, exfutbolistes del Girona com Àlex Granell, Pere Pons o Fran Sandaza han enviat missatges de suport al jove, que juga al Bisbalenc i que és un gran aficionat al Girona.

A més, també hi han participat youtubers com Ibai Llanos o RikiEdit a més d'influencers com Hamza Zaidi. Tots ells han donat mostrat la seva solidaritat amb en Ramon, un fet que "omple d'orgull" els amics. "No ens esperàvem el que ha passat. Vam enviar missatges amb l'esperança que ens contestessin i tots ens van dir que sí", assenyala en Sergi Chapel, un dels amics d'en Ramon.

Des de la família es mostren "agraïts" amb tot l'afecte rebut per part de veïns anònims, com d'amics com de les diferents personalitats, i sobretot, "esperançats" amb què el jove es recuperi ja que el pronòstic que té "és bo".

"Mai està sol"

Tant en Sergi com la Maite assenyalen que un dels fets més importants és que en Ramon "mai està sol" i que els vídeos i tot el que s'està fent per ell amb la campanya de suport "l'emociona". "Li arriben tots els missatges i intenta contestar a tothom. Està molt agraït als amics per tot el que estan fent", remarca la germana.