Palamós ofereix servei de bus gratuït i obert a tothom el dia de les eleccions

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, l'Ajuntament de Palamós activarà un servei de bus gratuït que durant tota la jornada electoral facilitarà el desplaçament fins a la Nau dels 50 metres, l'equipament que en aquesta ocasió centralitzarà tots els punts de votació del municipi. Per tal de poder facilitar el desplaçament d'aquells ciutadans que ho requereixin, el bus recorrerà en un trajecte circular, cada 20 minuts, de dos quarts de nou del matí a dos quarts de vuit del vespre, i de manera ininterrompuda per tot el perímetre del municipi, amb un total de nou parades senyalitzades, i que ja són habilitades en les línies del transport urbà.

El servei de transport adaptat per a persones amb problemes de mobilitat es realitzarà durant tot el matí del 14 de febrer, mitjançant Creu Roja Palamós, i en aquest cas caldrà sol·licitar-lo prèviament per telèfon. Les persones amb mobilitat reduïda que a causa d'aquesta condició hagin de ser traslladades amb vehicle particular, podran desencotxar als carrers de Provença o d'Aragó, a l'altura de la plaça del Suro i la Nau dels 50 metres.

En els carrers de Provença i d'Aragó, a l'altura de la plaça del Suro, no es podrà estacionar, i es recomana que les persones que es desplacin amb el seu vehicle i no traslladin persones amb mobilitat reduïda estacionin a l'aparcament de la platja Gran, o al de l'estadi municipal, situats a una distància d'uns 100 metres de la Nau.