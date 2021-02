La Policia Local de Calonge i Sant Antoni deixa de fer hores extres

La plantilla de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni ha deixat de fer hores extres des de la setmana passada com a protesta per «l'excés d'hores» que, segons el sindicat CSIF, realitzen els seus efectius. I és que segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) els agents locals fan 40 hores setmanals i això representa cinc més que la resta de treballadors municipals.

El sindicat afirma que des de fa anys es va instaurar la jornada ampliada de 40 hores a la Policia Local però no cobren aquesta ampliació de jornada. Això suposa cinc hores més a la setmana, que «suposen 240 hores anuals, tres setmanes de treball sense remunerar», diu en un comunicat. També denuncien «manca de diàleg» del consistori.

Un conflicte obert

Des de l'Ajuntament de Calonge asseguren que aquests tipus de conflictes laborals s'han de resoldre a la mesa de negociació, que és on l'Ajuntament està disposat a parlar i buscar un acord. A més, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, assegura «que aquest és un conflicte que va deixar obert l'anterior equip de govern i que l'actual govern estem procurant resoldre».

La protesta va començar la setmana passada i ja es va notar el cap de setmana com afirmen fonts del sindicat. Es va traduir en el fet que els torns de nit de dissabte i el de diumenge no hi havia cap patrulla al carrer, només dos policies a comissaria que, en cas de rebre alertes, les desviaven als Mossos d'Esquadra. Una situació que ahir també va confirmar l'Ajuntament i que asseguren que no es repetirà perquè, amb els efectius que hi ha, afirmen, podran cobrir tots els torns.

Aquesta mesura de protesta engegada pels agents de a Policia Local com a mesura de pressió té com a objectiu exigir que se'ls pagui per les hores que fan i, si no, el sindicat assegura que «procediran a executar totes les vies legals». Tanmateix, el CSIF denuncia que aquesta situació podria portar que el diumenge d'eleccions hi hagués falta d'efectius.

Quadrats mensuals

Un altre aspecte que exigeix el sindicat per aquest cos policial és que tinguin quadrants mensuals. Afirma que en l'actualitat els policies en tenen de mensuals, quan, en canvi, diu el CSIF en en comunicat, «la llei obliga que sigui anual» i això causa «perjudicis» al personal. D'altra banda, denuncien que «s'abusa de la temporalitat: hi ha cinc interins, n'entraran tres més al març, i no se'ls forma, cosa que afecta la qualitat dels serveis».