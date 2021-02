Els apartaments turístics de Torroella de Montgrí porten la taxa d'escombraries als tribunals

Diversos propietaris d'apartaments turístics de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament del municipi per la taxa d'escombraries del 2020. Segons els propietaris, que compten amb el suport de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de Girona, es tracta d'una liquidació injusta i desproporcionada, per això demanen a la justícia que anul·li les taxes cobrades i que retornin els diners pagats amb interessos. Aquesta denúncia als tribunals arriba després de l'Ajuntament hagi desestimat el recurs de reposició que havien presentat els empresaris. Des de l'ATA animen a la resta de propietaris que se sentin perjudicats per l'impost a adherir-se en la causa judicial.

L'origen del malestar del sector prové de la modificació de la taxa d'escombraries que va aprovar l'Ajuntament de Torroella de Montgrí el 2019. En aquest canvi, s'incloïa els apartaments turístics dins de la categoria d'establiments comercials i industrials. Segons els propietaris d'habitatges d'ús turístic (HUT), això comporta un increment considerable dels rebuts.

Els empresaris afirmen que amb la nova taxa s'ha triplicat o quadruplicat el preu de la taxa respecte l'exercici anterior. En alguns casos, els propietaris asseguren que l'import s'ha multiplicat per deu.

Des de l'ATA creuen que no hi ha cap raó objectiva que justifiqui l'increment i, per això, no es pot gravar més la taxa d'escombraries en apartaments turístics respecte a la resta d'habitatges. Per això creuen que es tracta d'una actuació arbitrària a través de la qual l'Ajuntament penalitzi els pisos amb llicència d'HUT.

Segons l'associació, els HUT no són establiments, ni locals comercials, ni indústries. Per això, els residus que generen els apartaments turístics són els mateixos que pot tenir qualsevol altra residència.