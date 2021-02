Enquesta per mesurar el grau d'afectació de la COVID a les empreses

Dins les actuacions de creació del Pla de Reactivació del Baix Empordà, l'Oficina de Reactivació ha posat a disposició de totes les persones empresàries de la comarca «l'Enquesta per la Reactivació Empresarial». Aquesta iniciativa servirà per mesurar el grau d'afectació de les mesures i restriccions aplicades per la covid-19 als negocis del territori. L'enquesta consta de només 12 preguntes que es poden contestar de forma anònima.