Albiren una balena rorqual a Sa Riera de Begur

L'associació Noa 18 nusos va avisar ahir de l'albirament d'un rorqual comú a la badia de Sa Riera, a Begur. Es tracta de la primera visita d'una balena d'aquesta espècie de la temporada.



L'animal no feia més de 8 metres de llargada, per la qual cosa es considera que encara és una cria que depèn de la seva mare per sobreviure.





La balena nedava en cercles en aigües de menys de 10 metres de fondària, i girant-se de costat. L'associació naturalista va denunciar que l'animal, que tenia en carn viva, i diverses rascades a la part baixa del llom.Segons expliquen, les ferides es van produir quan un veleri va fondejar-hi just al costat tot i els avisos dels agents rurals des de la costa. Afegeixen que un pescador, tot i veure l'animal, va decidirde totes maneres.Des de l'associació denuncien els «actes irresponsables» i la «falta de sentit comú» cap als animals i la naturalesa.Elés una animal que habita al mar Mediterrani i pot arribar a mesurar fins a 25 metres de llargada. Tot i que viu en aigües més profundes, a vegades. Aquestes balenes són el segon animal més gran del món i es calcula que al Mediterrani hi viuen uns 2.000 exemplars. L'espècie consta a la llista d'espècies protegides per la Unió Europea