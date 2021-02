Investigadors detecten a Begur la presència del corb marí emplomallat

Els investigadors del grup de recerca en Biologia Animal de la Universitat de Girona (UdG) que lideren el projecte DESMARES II han detectat a Begur la presència del corb marí emplomallat. En concret, han descobert almenys setze nius i en les properes setmanes en faran un seguiment, marcatge dels polls i recol·lecció de mostres per conèixer la dieta d'aquestes aus. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i del sector pesquer, té com a objectiu protegir aquesta espècie protegida i vulnerable, reduir-ne les captures accidentals i incrementar la sostenibilitat de la pesca. La iniciativa està liderada per aquests investigadors i vol donar suport al sector pesquer i aqüícola en el seu compromís amb la protecció i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.