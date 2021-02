Sant Feliu aprova un nou plec per a la recollida de residus tot i la falta d'acord

Ple extraordinari de Sant Feliu transmès per la ràdio.

Ple extraordinari de Sant Feliu transmès per la ràdio. ràdio sant feliu

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar en el ple extraordinari de dimecres un nou plec de condicions per treure a licitació el nou contracte de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal de la vila, després que el mes d'octubre s'acordés una tercera pròrroga de la ratificació d'aquest servei. Es tracta del segon plec que proposa l'equip de govern, ja que el primer -que va ser aprovat un any enrere-, va quedar interromput durant la fase de concurs de la licitació el mes d'agost per un error informàtic.

Tot i que el plec presentat aquesta setmana suposa el mateix pressupost anual que el presentat fa un any, de 5.098.538 euros, en aquest cas s'executarà amb un termini de 10 anys i es traurà a concurs amb un sol lot. En l'anterior cas es parlava d'un període de cinc anys i de la licitació a dos lots. El nou plec va quedar aprovat amb l'aprovació de l'equip de govern (Tots per Sant Feliu i PSC), l'abstenció d'ERC i JuntsxCAT i els vots en contra d'Avancem-Més i Guíxols al Carrer.

Tanmateix, aquest darrer grup municipal va sentenciar que es tracta d'un contracte de 10 anys que «ignora l'emergència climàtica» i va considerar que aquest «no és el contracte que necessita la ciutat» perquè «no redueix» la generació de residus i omet la deixalleria mòbil. Una qüestió que també va tenir en compte el regidor per ERC, Jordi Cambronero, que a més va sentenciar que li semblava un plec «poc ambiciós». Cambronero també va qüestionar la «improvisació» amb la qual l'equip de govern ha fet recentment els canvis de durada i d'unió dels lots de licitació.

D'altra banda, Pere Albó, d'Avancem-Més/Moviment d'Esquerres va desitjar que aquesta contractació sigui la definitiva i va descriure la gestió de «millorable». Per la seva banda, des de Junts, Cristina Vicens, va manifestar el seu rebuig per l'allargament de la durada del contracte i va demanar «més compromís de dotació econòmica».