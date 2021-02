Palamós posa en marxa l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Palamós crea l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, que durant el darrer any ha realitzat tots els tràmits administratius en el seu procés de constitució, així com el de la formació dels seus integrants. La posada en funcionament d'aquest cos de Protecció Civil és iniciativa de l'Àrea municipal de Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil. Precisament l'Ajuntament de Palamós es vincula plenament amb l'impuls d'aquesta nova entitat, mitjançant un conveni de col·laboració, que aquest dimarts va ser aprovat en el ple municipal amb la unanimitat de tots els grups municipals representats al consistori.

L'Associació de Voluntaris està formada actualment per dotze voluntaris/es que durant els darrers mesos han rebut la formació corresponent, mitjançant un curs especialitzat que han realitzat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Les principals funcions del cos de Protecció Civil de Palamós són les de vetllar per la seguretat ciutadana en els plans d'emergència que s'apliquin, com els vinculats a la covid-19, en els esdeveniments que tingui lloc al municipi, així com prevenir riscos i actuar en situacions d'emergència, i fer-ho en coordinació amb les forces de seguretat i els equips d'urgència, donant-los suport.