S'inicia el Servei d'Intermediació d'Habitatge al Baix Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació de Girona han donat per inciat el Servei d'Intermediació en l'Àmbit d'Habitatge (SIAH) amb la finalitat d'atendre persones amb problemes de pagament de l'habitatge principal i garantir la unitat d'actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, per tal de facilitar-los la proximitat al servei d'assessorament en l'àmbit de l'emergència residencial. El Servei té una cobertura comarcal i atendrà els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la comarca. El SIAH presta actuacions com l'assessorament a persones que tinguin problemes relacionats amb deutes de l'habitatge o risc de perdre'l, intermediació en casos de deutes en el lloguer, acompanyament de les persones afectades, entre d'altres.