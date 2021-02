Mor Lluís Aldeguer, primer inspector en cap dels Mossos d'Esquadra

Lluís Aldeguer Carbó, empordanès de Jafre, va morir dissabte als 86 anys. Coronel retirat de l'Exèrcit, va ser el primer inspector en cap dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat restaurada.

Aldeguer va accedir al càrrec el 21 de novembre de 1984, quan els Mossos tenien escasses competències. Lluís Aldeguer explicava, en una entrevista publicada a Diari de Girona l'any 1999, que s'havia presentat al càrrec del cos de Mossos perquè es tractava d'una cosa nova, atractiva i interessant. «Es tractava de la policia del meu país», explicava. La primera plaça de sotsinspector de la policia catalana la va obtenir el tinent coronel Joan Canals. A la convocatòria d'aquestes dues places s'hi van presentar una cinquantena de militars.

El càrrec li va durar dos anys, fins a l'octubre de 1986. El juny del 1986, Aldeguer va presentar la seva dimissió perquè, tal com va explicar, considerava que «eren els inicis, les beceroles, i hom es bellugava en el terreny de la indefinició». «La policia autonòmica tenia dificultats i de vegades passa com en un equip de futbol, en què el més fàcil o més ètic és que se'n vagi l'entrenador, per veure si així s'arreglen les coses», assenyalava. Després, va tornar a incorporar-se a l'Exèrcit.

Aldeguer va ser tota la vida un enamorat de la seva professió. «Per a mi, l'exèrcit és com una segona família», va explicar en a mateixa entrevista. I va afegir: «És clar que millor que no n'hi hagués d'haver, de metges i militars, que vol dir que no hi hauria ni malalts ni guerra, però és evident que el món no va pas per aquí».

La seva carrera la va començar l'any 1953, quan va entrar de cadet a l'Acadèmia General Militar de Saragossa. El 15 de desembre d'aquell any, va jurar bandera i va passar a formar part del cos d'artilleria. L'any 1988, després d'una llarga trajectòria, va ser nomenat coronel. D'entre totes les destinacions, una de les estades més llargues la va fer a Girona, on va passar quinze anys.

El coronel explicava que, en moltes ocasions, quan l'interlocutor s'assabentava de la seva professió, ho associava amb l'extrema dreta. «A l'exèrcit hi ha de tot perquè és un reflex de la societat», va indicar. De fet, Aldeguer era especialment afí al partit socialista. Una inclinació que li venia de casa i del tracte amb els treballadors de la fàbrica de mosaics que tenia la seva família.

Amb tot, Aldeguer es considerava afortunat, llevat per la mort del seu fill Lluís. De la mateixa manera, explicava que, en una ocasió, dos mesos després de no haver obtingut la plaça de governador militar a Sant Sebastià, ETA va matar d'un tret la persona a qui havien donat la destinació.

El primer inspector en cap del cop de Mossos era també un gran amant del mar, fins al punt d'haver viscut en un veler de 12 metres d'eslora amb la seva dona, Núria Corominas. Durant l'any movien la nau entre ports com els de l'Escala, Llançà o Palamós.