SOS Costa Brava vol més canvis al camí de ronda de Palamós

Les entitats ecologistes SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori consideren que les modificacions que ha fet l'Ajuntament de Palamós al projecte de construcció del camí de ronda són «insuficients». I és que el problema continua sent la quantitat de formigó que està prevista en el projecte que va presentar el consistori, perquè consideren que continua donant massa protagonisme al formigó.

En aquesta línia, des de les entitats reclamen que se substitueixi aquest material per sauló. La portaveu de Salvem la Pineda, Zeta Figa, considera que aquest material «s'integra molt més amb el territori, ja que és terra compactada». A més, diuen que no entenen per què el recorregut no es fa a nivell de terra, especialment en els trams que van de s'Alguer fins a Castell, que «són pràcticament planers». Tot i les desavinences, Figa reconeix que l'Ajuntament ha modificat «algunes coses», com la instal·lació d'un tatami, però no entra en «la qüestió central».

Les entitats recorden també que moltes parts del recorregut del camí de ronda són considerades Sòl No Urbanitzable (SNU), un fet que podria ser important davant una impugnació judicial.

A més, temen que l'Ajuntament no acabi soterrant la línia elèctrica, tal com es preveia, per «falta de pressupost».

Per tot plegat, les entitats han fet arribar una sèrie de propostes a l'Ajuntament per tal que reconsideri de nou el projecte. Asseguren que el projecte no compleix amb els informes tècnics que requereixen els departaments de Cultura i Territori de la Generalitat i reclamen una «rectificació».