Santa Cristina, el primer poble adaptat al pla Costa Brava

Santa Cristina d'Aro s'ha convertit en el primer municipi que adapta el planejament al pla director de la Costa Brava. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que també dona compliment a una sentència, desclassifica fins a 227 hectàrees de sòl urbanitzable. Entre els projectes que s'enterren definitivament hi ha el de Riera Molinets, on s'hi preveien aixecar més de 220 cases i dos hotels. El POUM, que l'Ajuntament ha aprovat inicialment per unanimitat, tindrà vigència fins al 2030 i concentra els futurs creixements de Santa Cristina al voltant del nucli urbà. Seguint les directrius del pla director, el POUM també preserva part de les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs i els penya-segats de Rosamar.

El nou pla general de Santa Cristina d'Aro, que substitueix el que es va aprovar el 2008, és clarament reduccionista. El regidor d'Urbanisme, Josep Xifra, no amaga que la revisió del planejament ha estat «complexa», perquè damunt la taula l'Ajuntament tenia tres condicionants.

D'entrada, l'Ajuntament havia de donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que ja el 2013 va tombar aquell planejament i obligava l'Ajuntament a desclassificar fins a 132 hectàrees. El segon condicionant, de fet, també derivava d'aquesta sentència. Perquè el TSJC va concloure que Santa Cristina no havia respectat les limitacions del pla director de l'Empordà; i d'aquí, l'obligació de reduir el creixement.

Adaptació al nou pla

I per últim, el consistori també havia d'adaptar-se a les directrius del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (més conegut com el pla director de la Costa Brava). Amb totes aquestes cotilles, no és d'estranyar que l'Ajuntament de Santa Cristina subratlli que la revisió del POUM hagi estat «complicada».

L'alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes, ha subratllat que el document és fruit d'un «procés participatiu molt intens» –s'han fet més de 200 reunions amb veïns i empresaris- i que, en paral·lel a complir els imperatius legals, també s'ha aprofitat per repensar el model de creixement del municipi.

L'arquitecte i redactor del POUM, Xavier Canosa, ha explicat que l'anterior planejament del 2008 «grinyolava», perquè responia a l'urbanisme d'abans de la crisi. Per això, l'actual fa una «reducció dràstica del model de creixement» a Santa Cristina d'Aro, i arriba a desclassificar fins a 227,12 hectàrees de sòl urbà o urbanitzable.

D'aquestes, en compliment de la sentència del TSJC i seguint les directrius del pla director de la Costa Brava, se'n desclassifiquen 132,07 de sòl residencial i 42,87 de sòl urbà. Dins aquest darrer grup s'hi troben, per exemple, àmbits de les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs o tots els penya-segats de Rosamar (on el PDU hi impedeix construir).

Desclassificació

Les 42,28 hectàrees restants que es desclassifiquen estaven classificades com a sòls industrials o d'activitats econòmiques. Però com que es troben en zona inundable, el nou POUM també les preserva. Entre els projectes que el nou planejament de Santa Cristina d'Aro enterra definitivament s'hi troba el de Riera Molinets, una zona on es preveien aixecar fins a 221 habitatges, dos hotels i ampliar-hi un camp de golf. El nou POUM també desclassifica àmbits dels sectors de l'Estació, Mas Pla, el Camí Vell i Bell-lloch.

Xavier Canosa explica que el planejament tindrà vigència fins al 2030. En part, perquè també es preveu que aleshores el Parlament hagi aprovat una nova Llei de Territori, «que pot canviar substancialment les regles del joc». Sigui com sigui, però, amb aquest horitzó 2030, l'arquitecte ja ha avançat que el creixement que es preveu per a Santa Cristina d'Aro serà limitat. «Hem de tenir en compte, també, que amb el planejament que hi havia fins ara, al 50% de les parcel·les en sòl urbà que es consideraven aptes per a edificar no s'hi ha construït», explica Canosa.

El POUM calcula que, durant aquesta dècada, el municipi pot arribar a tenir 6.400 habitants.