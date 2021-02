Fan pintades a la seu del PSC de Sant Feliu de Guíxols

Dilluns el PSC d'Olot denunciava «actes de vandalisme» contra la seu del grup municipal per diverses pintades a l'exterior del local, i ahir, a la seu socialista de Sant Feliu de Guíxols, es van repetir els mateixos fets.

Per tal de denunciar-ho, el grup municipal va emetre ahir un comunicat lamentant els «atacs» patits a ambdós municipis i «el que està succeint a diferents ciutats de Catalunya». «És la segona vegada a la nostra ciutat que hem de lamentar i denunciar uns fets així, la llibertat d'expressió mai ha d'anar acompanyada d'insult i la falta de respecte cap a altres formes de pensament i/o ideologia», publicava l'agrupació a la seva pàgina de Facebook.

Suport als cossos policials

A la mateixa publicació, els socialistes mostren el seu suport als Mossos d'Esquadra, les policies municipals i la resta de forces i cossos de seguretat i manifesten que «res no justifica la violència i el vandalisme que s'han vist als carrers de Catalunya aquests darrers cinc dies». Tanmateix, asseguren que «continuaran defensant el dret a la manifestació pacífica i a la llibertat d'expressió».

Per últim, posen en dubte la responsabilitat de les autoritats polítiques del govern per haver «deixat desemparats els cossos de seguretat dels quals en són responsables». «Pensem que l'única via possible és la de la reforma, el consens i el diàleg. En aquest sentit, estarem al costat del govern de l'Estat en les propostes de reforma per a la regulació penal dels delictes relacionats amb la llibertat d'expressió, que entenem que s'han de revisar davant de condemnes com les que hem vist en les darreres setmanes», conclou el comunicat del partit socialista de Sant Feliu de Guíxols.