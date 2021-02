El Govern català força l'ampliació de l'escola Portitxol de l'Estartit

L'escola d'educació infantil i primària Portit?xol de l'Estartit -l'única del poble- comptarà finalment amb una ampliació de les seves instal·lacions. Així ho va fer saber dimecres l'equip de govern a la resta de regidors, després que la Comissió d'Educació del Parlament n'exigís la reforma i aquesta s'aprovés per unanimitat a la Comissió. Tanmateix, Educació demana que s'inclogui una partida per l'ampliació als propers pressupostos i que aquesta es faci en el termini de temps «més breu possible».

La lluita per l'ampliació d'aquest centre educatiu ve de fa temps, ja que el projecte va ser redactat l'any 2012 i prové d'una sentència del Tribunal Suprem del 1991. Durant els darrers anys, aquest ha estat motiu de picabaralles entre els partits municipals, la comunitat educativa, les famílies del centre i l'hotel Bell Aire. Segons els grups a l'oposició, l'ampliació serà possible gràcies «a la pressió» exercida per JuntsxCat, Compromís i la CUP, ja que, ara fa un any, junts van demanar una moció per tal de posar a disposició d'Educació el terreny municipal on havia de ser ubicada l'ampliació de l'escola. Aquesta part del solar -de 216 m2 de superfície- de propietat municipal es troba ocupat des de fa més de 30 anys per l'establiment hoteler Bell Aire.

L'equip de govern, format per UPM i ERC, va votar-hi en contra, una decisió que, segons l'oposició, implicarà un retard de «mínim dos anys», ja que com a molt aviat es podria incloure als pressuposts de la Generalitat del 2022. «UPM i ERC hauran d'explicar molt bé als ?ciutadans de l'Estartit quins interessos defensaven quan van votar contra la moció de l'ampliació de l'escola», sentencien al comunicat emès.