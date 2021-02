Un grup de dofins juganers es deixa veure en aigües de l'Estartit

Una dotzena de dofins han estat vistos aquest divendres a l'Estartit entre les illes Medes i la costa del Montgrí. Un grup de persones que estaven realitzant un curs de navegació els van veure aparèixer a les onze del matí aproximadament.

Els mamífers van seguir un bon tros el rumb de la seva barca, tot jugant i saltant pel seu voltant, fins que finalment van allunyar-se per dirigir-se cap al cap de Creus. Salvador Coll, pescador i instructor de navegació, explica que per veure'ls hi ha d'haver un mar molt tranquil, condicions que ahir es complien perfectament.

Els cetacis són habituals en aigües gironines quan s'acosta la primavera. Emprenen un viatge migratori des de l'estret de Gibraltar en direcció nord. Busquen indrets amb una alta concentració de krill, un crustaci que s'alimenta d'algues i que és la base de la seva alimentació.

L'any 2019, l'ONG Nova Eucària va elaborar un estudi per emplaçar a la Costa Brava un refugi de dofins. L'objectiu del santuari era acollir 22 dofins que en aquells moments es trobaven en captivitat a Catalunya, així com cetacis procedents d'altres països per tal que els animals poguessin viure en condicions de semillibertat. Finalment, el projecte va quedar descartat per la seva manca de viabilitat.