Graven dos exemplars de llúdriga a la Vall del Ridaura de Platja d'Aro

El grup de natura Sterna ha enregistrat dos exemplars de llúdriga a la Vall del Ridaura, a Platja d'Aro. Durant els mesos de gener i febrer els membres de l'associació naturalista van instal·lar càmeres de fotoparany per fer un seguiment dels mamífers i ha pogut enregistrar vídeos d'aquests dos exemplars de llúdriga comuna ('Lutra lutra'), que podrien ser un mascle i una femella. Aquesta és la primera vegada que hi ha constància de la presència d'aquest mamífer a la zona en més de quatre anys. La llúdriga s'havia extingit a les conques del Fluvià i la Muga a principis de la dècada dels 90, però el 1995 es va reintroduir als Aiguamolls de l'Empordà i ara s'ha demostrat que s'ha estès al llarg dels anys.

Aquesta parella de mamífers són els primers que s'han trobat després que ara fa quatre anys es capturessin imatges d'un exemplar al parc dels Estants de Platja d'Aro. En aquell moment, però, no s'havia pogut constatar que aquesta espècie trobaria un hàbitat suficientment adaptat com per sobreviure i establir-s'hi.

Amb l'enregistrament d'aquests dos exemplars es confirma de nou la seva presència i ara el grup Sterna treballa per confirmar que la llúdriga s'ha establert en aquesta zona i fins i tot s'hi reprodueix. Aquest fet és especialment important perquè permetria la continuïtat de l'espècie a la zona.

Fa nou anys, també es va trobar un exemplar de llúdriga a la font del Pi. El problema és que algú l'havia atropellat i no van poder-ne estudiar la seva activitat. A principis de la dècada dels 90 es va confirmar l'extinció de la llúdriga comuna a les conques del Fluvià i la Muga. Per això, es va començar a reintroduir l'animal a partir del 1995 als Aiguamolls de l'Empordà amb una quarantena d'exemplars.

Ara, el grup de natura Sterna creu que les llúdrigues filmades a la Vall del Ridaura podrien ser descendents d'aquests animals alliberats a l'Alt Empordà i que haurien arribat a través de conques secundàries com ara el Daró o l'Onyar.