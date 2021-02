Graven dues llúdrigues a la Vall del Ridaura

La Vall del Ridaura torna a tenir llúdrigues quatre anys després de l'última mostra que hi habitava aquesta espècie. El grup de natura Sterna ha enregistrat diversos vídeos de dos exemplars d'aquest animal a través de càmeres de fotoparany. Segons els naturalistes, es tractaria d'un mascle i una femella de llúdriga comuna (Lutra lutra).

Aquesta parella de mamífers són els primers que s'han trobat després que ara fa quatre anys es capturessin imatges d'un exemplar al parc dels Estants de Platja d'Aro. En aquell moment, però, no s'havia pogut constatar que aquesta espècie trobaria un hàbitat suficientment adaptat com per sobreviure i establir-s'hi.

Amb el recent enregistrament d'aquests dos exemplars es confirma de nou la seva presència i ara el grup Sterna treballa per confirmar que la llúdriga s'ha establert en aquesta zona i fins i tot s'hi reprodueix. Aquest fet és especialment important perquè permetria la continuïtat de l'espècie a la zona.