L'Internacional de Calonge, premiat pels campistes alemanys

Vista aèria del càmping Internacional de Calonge, on s'observa tota la seva vegetació.

El càmping Internacional de Calonge ha estat guardonat amb el DCC-Europa-Preis de Platí, un prestigiós premi europeu que en aquesta edició no ha rebut cap altre càmping espanyol. La DCC (Deutscher Camping Club) és el principal club de caravanistes alemanys (té uns 85.000 membres).

El càmping Internacional de Calonge, inaugurat l'any 1959, és un càmping familiar, amb 16,5 hectàrees, i amb una capacitat per a 2.500 persones. Disposa d'una zona comercial, serveis de restauració, un complex de piscines i un parc infantil. En el càmping s'ofereixen un gran nombre d'activitats. Propietat de la família Banús-Soler, està situat al cor de la Costa Brava. Està recomanat per les guies més prestigioses de càmping d'Europa, (l'ADAC d'Alemanya i l'ANWB d'Holanda).

El DCC atorga aquest premi des del 2014 en honor als càmpings que ja han rebut el Premi Europeu i que han continuat destinant grans esforços perquè els seus clients puguin gaudir encara millor de les seves vacances.

Premis als càmpings gironins

El premi DCC Europa-Preis de Platí se suma als reconeixements que han rebut aquest any altres càmpings gironins. El càmping Empordà de l'Estartit ha estat premiat per la influent associació holandesa ANWB com a Millor càmping familiar. Sis càmpings gironins, Les Medes, de l'Estartit; l'Àmfora, Aquarius, La Ballena Alegre i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; i el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí, amb el prestigiós Superplatz 2021 que concedeix el club d'automobilistes ADAC (el que té més socis d'Alemanya amb més de 20 milions de famílies associades) i l'ANWB dels Països Baixos ha reconegut set càmpings de les comarques gironines amb els prestigiosos TopCamping (que equivalen a la categoria de 5 estrelles). Són Les Medes, de l'Estartit; La Ballena Alegre, Las Dunas, l'Àmfora i Aquarius, de Sant Pere Pescador; Sandaya Cypsela Resort, de Pals; i Laguna, de Castelló d'Empúries.