Set denúncies per tinença i consum de drogues en un mes a Palafrugell gràcies a la unitat canina

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha interposat set denúncies per tinença i consum de drogues a la via pública gràcies a la unitat canina, que fa un mes que va entrar en servei. Segons informen en un comunicat, els agents canins han col·laborat per comissar estupefaents i sancionar set infraccions. Les denúncies són per incompliment de la llei de Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa.

La Policia Local de Palafrugell remarca que l'objectiu de la nova unitat canina és reforçar la prevenció del consum i tinença de substàncies estupefaents a la via i espais públics, així com la lluita contra el tràfic de drogues fomentant el patrullatge a peu de proximitat, un patrullatge que es fa cada dia. Així, entre les zones on s'ha actuat hi destaquen els instituts, amb l'objectiu de fer pedagogia entre els menors i, també aquelles zones amb més afluència de gent.

Els agents i els seus companys canins ressegueixen les zones més problemàtiques relacionades amb el consum de substàncies estupefaents. També fan xerrades i exhibicions als centres escolars per conscienciar els més joves sobre els efectes del consum de drogues, fan suport a les inspeccions administratives d'establiments i col·laboren amb altres cossos policials que ho requereixin.

La finalitat és continuar apostant per les tasques preventives i de proximitat, ara recolzades per la unitat canina que facilita la detecció de drogues.