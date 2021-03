Un incendi de xemeneia deixa sense llum un habitatge de Palafrugell

Un incendi de xemeneia va deixar diumenge sense llum un habitatge de Palafrugell. El foc, a més, va cremar l'interior del tub i també part del cablejat de la canalització. Els fets es van produir diumenge cap a dos quarts d'onze de la nit al número 49 del carrer Ample de Palafrugell. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i van treballar en el servei un parell d'hores. Quan hi van arribar, es van trobar que la xemeneia s'havia encès i que entre les teules sortia fum i també per la coberta. L'incendi va cremar l'interior de la xemeneia i també els cables de la canalització. A conseqüència d'això, la vivenda va quedar sense llum. El servei va finalitzar sense ferits i només es van haver de lamentar danys materials. A Santa Coloma de Farners, els Bombers es van haver de mobilitzar el mateix dia per un altre possible incendi de xemeneia. Els veïns van alertar els Bombers que sortia molt de fum d'un habitatge del carrer Verge Maria. Finalment, van comprovar que era una falsa alarma.